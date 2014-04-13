В Запоріжжі між учасниками Майдану і Антимайдану сталася бійка

Як передає кореспондент УНІАН, щоб розвести бійку силовики пустили в хід сльозогінний газ, після чого кордон між прихильниками Майдану і Антимайдану був відновлений.

Літніх людей, які прийшли на мітинг Антимайдану і опинилися так само , як і більшість проросійських мітингувальників, практично оточеними прихильниками Майдану, вивели і посадили в тролейбуси, які спеціально зупиняються біля Алеї Слави.

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Антимайданівців продовжують закидати яйцями, рулонами туалетного паперу і т.п.

Офіційної інформації про постраждалих в результаті зіткнення немає, але з місця протистояння вивели кількох людей, одного винесли.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Запоріжжя , частково перетинаючись за часом проведення , повинні були пройти Майдан і Антимайдан .

Напередодні Народна самооборона Запоріжжя оголосила про проведення мобілізації через інформацію про можливі провокації з боку сепаратистів і поблизу її штабу, розташованого в будівлі Запорізької ОДА сьогодні з 9 ранку з'явилися люди в балаклавах і з битами.

Близько 13-40 представники Майдану , в тому числі чоловіки з кийками , символікою «Правого сектору» і битами - в цілому близько 400 людей рушили у бік Алеї Слави , де проходив проросійський мітинг, організований Слов'янської гвардією і зібрав під знаменами СРСР , РФ і Слов'янської гвардії близько 400 - 500 осіб.

Майданівці йшли від будівлі Запорізької ОДА колоною, вигукуючи: «Україна понад усе!», «Одна єдина вільна Україна!». Близько 14-00 представники Майдану прибули на Алею Слави і почалося протистояння з антимайданівцями.