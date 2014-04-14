Губернатор: У Запоріжжі інсценування і куплені демонстрації розкольників не пройдуть

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Запорізької ОДА.

«Вчора мене переповнювала гордість за Запорізький край. Я пишаюся своїми земляками. Було дуже приємно, що запорожці сказали своє слово. У Запоріжжі інсценування і куплені демонстрації розкольників не пройдуть», - цитує заяву очільника регіону прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в центрі Запоріжжя на Алеї Слави впродовж кількох годин відбувалося протистояння учасників Антимайдану і супротивників сепаратистів. Представники "Правого сектору" і учасники Майдану, прибувши до місця проведення організованого Слов'янською гвардією проросійського мітингу, оточили його учасників і після того як літні люди і жінки були виведені за кордон міліції, почали закидати сепаратистів яйцями, землею, рулонами туалетного паперу, пакетами з молоком і петардами. Дії активістів підтримали запорожці, яких на площі зібралося кілька тисяч чоловік. Люди вимагали опустити російські прапори і зняти георгіївські стрічки. Прямих зіткнень з серйозними наслідками не сталося завдяки правоохоронцям, які розділили протиборчі сторони живим ланцюгом. Близько 21-го часу – майже через сім годин після початку протистояння, учасники Антимайдану, виконали умови присутніх на Алеї Слави запорожців і були виведені правоохоронцями і священиками з оточення через «коридор ганьби» під крики: «Ганьба!» і «Чемодан-вокзал-Росія!».

Згідно з повідомленням медиків, у результаті протистояння постраждали 18 чоловік. У всіх легкі тілесні ушкодження, що не потребували госпіталізації.