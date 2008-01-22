Янукович знає, хто поділив українців на «свідомих» і «хохлів»

Українське суспільство все ще залишається поділеним. Так вважає лідер ПР Віктор Янукович. Звертаючись до співвітчизниківз нагоди Дня Злуки, він заявив, що не останню роль у цьому відіграють політики, які продовжують ігнорувати наявність відмінностей в ментальності мешканців різних регіонів держави: "Це вони, а не народ, ділять наших громадян на "свідомих українців" і "хохлів". Це вони не бажають справедливо вирішити так звану мовну проблему, ігноруючи право мешканців східних та південних регіонів послуговуватися російською не лише на побутовому рівні. Це вони втягують нашу державу у НАТО, що аж ніяк не сприяє об`єднанню двох частин України".

Віктор Янукович дорікає помаранчевим лідерам, що вони знехтували закликами Партії регіонів створити широку коаліцію: " Таким чином ми отримали парламентську більшість з мінімальною перевагою в голосах і гарантоване збереження внутрішньополітичної нестабільності з усіма наслідками, що звідси випливають.

Тому, відзначаючи чергову річницю Злуки, корисно ще раз погортати сторінки історії і ще раз замислитися над тим, чому ця велика ідея залишається актуальною і сьогодні".