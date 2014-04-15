Рада Безпеки ООН сьогодні знову засідатиме щодо України

Учасники засідання заслухають доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

Перед цим засіданням представники Організації об'єднаних націй відвідали українські міста і планують підбити підсумки поїздок.

Доповідь про ситуацію з правами людини, як очікується, на засіданні Радбезу представить автор документа, помічник генсека з прав людини Іван Шимонович, який до того відвідав Київ, Львів, Харків, Севастополь і Сімферополь.

Читайте такожУкраїна пропонує ООН провести спільну антитерористичну операцію - ТурчиновШимонович раніше заявляв, що не стикався із фактами утиску російськомовного населення в Криму, а результати референдуму про приєднання півострова до Росії називав сфальсифікованими.

Останнє екстрене засідання РБ ООН два дні тому щодо ситуації в Україні відбулося під лейтмотивом осуду дій Росії, остання звинувачення про територіальні претензії і військове втручання відкинула.