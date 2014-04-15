Лавров: силовий розгін сепаратистів на південному сході України неприйнятний, як і місія ООН

Застосування сили для розв'язки ситуації на південному сході України неприйнятно. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ключем до вирішення проблеми має стати конституційна реформа", - сказав він за підсумками переговорів з китайським колегою Ван І.

Росія вимагає припинити напрям так званих сил безпеки на схід України, що суперечить міжнародним нормам, підкреслив Лавров.

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"Ми категорично засуджуємо і вимагаємо припинити ініціативи, пов'язані з напрямом сил безпеки та армійських підрозділів", - сказав він.

Міністр вважає неприйнятним намір Києва залучити ООН до участі у "протиправних діях" Києва на південному сході України.

За словами глави МЗС РФ, Росія буде чекати об'єктивної інформації від місії ОБСЄ зі Слов'янська.

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"Місія ОБСЄ розширюється. Щодня надсилаються фактологічні доповіді та звіти до штаб-квартири у Відні, і коли почалися проблеми в Слов'янську, коли туди наказали направити військові підрозділи, ми наполягли, щоб група спостерігачів місії терміново висунулася в той район, - зазначив Лавров. - Це було зроблено. Будемо чекати від них об'єктивних фактів".