З'явилося відео, як Царьова проганяли через коридор ганьби

Причина - велика кількість людей, які протестували проти діяльності політика, повідомляє ТСН.

З часом він все ж погодився, але мусив пройти через коридор ганьби. Царьова прикрили тканиною охоронці, але навіть це не врятувала його від активістів. Вони кричали йому образливі слова і штовхали.

Кандидата в президенти посадили у машину швидкої допомоги, проте авто довго не випускали. У підсумку, політика відвезли в Генеральну прокуратуру, де він подякував "Правому сектору" за порятунок.