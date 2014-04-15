З'явилося відео, як Царьова проганяли через коридор ганьби
11:54, 15 квітня 2014Політика
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Кандидат у президенти України Олег Царьов довго відмовлявся вийти з будівлі телеканалу ICTV після завершення політичного ток-шоу.
Царьова закидали яйцями
Причина - велика кількість людей, які протестували проти діяльності політика, повідомляє ТСН.
З часом він все ж погодився, але мусив пройти через коридор ганьби. Царьова прикрили тканиною охоронці, але навіть це не врятувала його від активістів. Вони кричали йому образливі слова і штовхали.
Кандидата в президенти посадили у машину швидкої допомоги, проте авто довго не випускали. У підсумку, політика відвезли в Генеральну прокуратуру, де він подякував "Правому сектору" за порятунок.
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