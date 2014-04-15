Царьова відвезли в ГПУ. Він подякував "Правому сектору" за порятунок

У Генпрокуратурі повідомили, що готують офіційну заяву Царьова, яку повинні підписати всі присутні.

Спочатку в будівлю ГПУ не пускали пресу, потім журналістів пустили в будівлю, де до них вийшов Олег Царьов.

Політик прежстал перед ЗМІ роздягнутий по пояс і подякував активістам "Правого сектора" за своє спасіння.

Читайте такожВ авто Царьова мітингувальники знайшли набої до автомата Калашникова

Нагадаємо, під студією телеканалу ICTV зібралися представники Автомайдану та ветерани Афганістану, які не пускали в студію Добкіна і чекали виходу Царьова.

Царьова відразу закидали яйцями, зробили коридор ганьби, за яким політик пройшов під крики "Ганьба!", "Царьов - ху*йло!" і "На коліна!".

Пізніше його, не дочекавшись автозаку, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.