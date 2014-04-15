Порошенко: З мешканцями Сходу треба вести діалог, але терористів слід «прибрати»

«Держава має забезпечити безпеку на вулицях. Держава має прибрати терористів з захоплених адмінбудівель, що нічого немає спільного з формами протесту. Ви подивіться, як сьогодні діють чужоземні спецпризначенці, які відкривають вогонь на ураження. Послухайте розмови з радіоперехоплень, як російські військові координують та обмінюються інформацією про вбитих та поранених, і все стане зрозуміло. Ми маємо навести порядок на своїй території, ніхто окрім нас цього не зробить, у всьому іншому ми вже можемо покладатися на наших партнерів", - зауважив Петро Порошенко.

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В той же час він висловився за інтенсифікацію та поглиблення діалогу з громадянами України, які живуть на Сході. «Я б не став недооцінювати рівень напруження, заляканості та небезпеки, яку відчувають мешканці Сходу України, - сказав Порошенко. - І в цій ситуації пряме завдання наших політиків – ми повинні, нарешті, встановити прямий діалог та переконати мешканців Сходу, що їм нічого не загрожує".

Порошенко наголосив, що мешканці східних регіонів збережуть право розмовляти тією мовою, якою їм комфортно. «Місцеві ради будуть вирішувати, як витрачати гроші , які пам’ятники встановлювати».

Порошенко також повідомив, що під час спілкування з британськими колегами сторони погодилася, що цей тиждень є ключовим для України. Треба провести велику роботу до четверга. Саме в цей день може пройти зустріч Джона Керрі, Кетрін Ештон, Сергія Лаврова та Андрія Дещиці, де українська сторона надасть світові беззаперечні докази щодо факту агресії іншої держави на Сході України.