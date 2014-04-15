Рада у середу проведе закрите засідання з силовиками

Рішення підтримали 247 народних депутатів із 281 зареєстрованого у сесійній залі.

Раніше в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що завтра проводитиме закрите засідання парламенту за участю керівників силових відомств.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками наради із керівниками фракцій.

“Ми ухвалили рішення щодо проведення завтра, в середу, закритого засідання Верховної Ради, щоб заслухати всіх силових міністрів і керівників з питання національної безпеки України, щодо захисту конституційного ладу та інших нагальних проблем з цим пов'язаних”, - сказав спікер.