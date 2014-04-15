Мітингувальники щільно оточили перший під'їзд будівлі Верховної Ради
11:47, 15 квітня 2014Політика
19 0
Мітингувальники щільно оточили перший під'їзд будівлі Верховної Ради, через який проходять журналісти.
Мітинг під ВР / vk.com/bender_ukr
Як передає кореспондент УНІАН, вхід у парламент зачинено зсередини працівниками держохорони.
Деякі мітингувальники тримають міліцейські щити, одна людина стоїть з металевою саморобною палицею.
Читайте такожПід Верховною Радою вимагають відставки Авакова і Турчинова
Як повыдомляв УНІАН, біля Верховної Ради проходить акція з вимогою не допустити сепаратизму в Одеській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter