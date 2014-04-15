Мітингувальники щільно оточили перший під'їзд будівлі Верховної Ради

11:47, 15 квітня 2014
Політика
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Мітингувальники щільно оточили перший під'їзд будівлі Верховної Ради, через який проходять журналісти.

рада / vk.com/bender_ukr

Як передає кореспондент УНІАН, вхід у парламент зачинено зсередини працівниками держохорони.

Деякі мітингувальники тримають міліцейські щити, одна людина стоїть з металевою саморобною палицею.

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Як повыдомляв УНІАН, біля Верховної Ради проходить акція з вимогою не допустити сепаратизму в Одеській області.

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