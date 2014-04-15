Мітингувальники щільно оточили перший під'їзд будівлі Верховної Ради

Мітингувальники щільно оточили перший під'їзд будівлі Верховної Ради, через який проходять журналісти.

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