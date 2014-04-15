У Міноборони пояснили, чому не використовують бронетехніку проти сепаратистів на сході

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони України Петро Мехед заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, чому у Слов'янську та інших містах на сході України не задіюють важку бронетехніку Міністерства оборони для прикриття спецпідрозділів СБУ та МВС під час антитерористичних операцій.

“Відповідно до тактики застосування сил і засобів, при кожній бойовій операції застосовується та техніка, яка потрібна саме для цього. Наприклад, на висоті понад 2354 метри не можна використовувати танки, а БТРи теж мають своє обмеження по висоті. Хто служив у Збройних силах, знає це. А там, де потрібно надавати допомогу Внутрішнім військам, ми надаємо. Але ми не застосовуємо зброю проти мирного населення”, - сказав Мехед.

Водночас Мехед заявив, що людей в цивільному з вогнепальною зброєю важко назвати мирними.

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На прохання прокоментувати, яким чином російські диверсанти проникають на територію України, Мехед заявив, що вони мають декілька варіантів проникнення на територію України.

“Якщо говорити з позиції суто військової, то як полковник запасу я можу сказати, що є ціла низка можливих варіантів, як російським військам потрапити на територію України або як в Україні їм складувати певну кількість зброї, або ж захопити певну установу силової структури України”, - сказав Мехед.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати сутички у містах на сході України.

Зокрема, у Слов'янську донецької області сепаратисти захопили будівлі міліції й СБУ та заволоділи зброєю. Вранці 13 квітня у місті почалася антитерористична операція під керівництвом СБУ. У ході операції в Слов'янську загинув офіцер СБУ, ще п'ятеро правоохоронців отримали поранення, зі сторони сепаратистів також були втрати.

Ввечері 13 квітня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розпочати на сході України антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.