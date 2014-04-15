У Міноборони пояснили, чому не використовують бронетехніку проти сепаратистів на сході
Під час антитерористичних операцій на сході України не задіюють бронетехніку, бо її застосовують при виконанні інших тактичних завдань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони України Петро Мехед заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, чому у Слов'янську та інших містах на сході України не задіюють важку бронетехніку Міністерства оборони для прикриття спецпідрозділів СБУ та МВС під час антитерористичних операцій.
“Відповідно до тактики застосування сил і засобів, при кожній бойовій операції застосовується та техніка, яка потрібна саме для цього. Наприклад, на висоті понад 2354 метри не можна використовувати танки, а БТРи теж мають своє обмеження по висоті. Хто служив у Збройних силах, знає це. А там, де потрібно надавати допомогу Внутрішнім військам, ми надаємо. Але ми не застосовуємо зброю проти мирного населення”, - сказав Мехед.
Водночас Мехед заявив, що людей в цивільному з вогнепальною зброєю важко назвати мирними.
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На прохання прокоментувати, яким чином російські диверсанти проникають на територію України, Мехед заявив, що вони мають декілька варіантів проникнення на територію України.
“Якщо говорити з позиції суто військової, то як полковник запасу я можу сказати, що є ціла низка можливих варіантів, як російським військам потрапити на територію України або як в Україні їм складувати певну кількість зброї, або ж захопити певну установу силової структури України”, - сказав Мехед.
Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня озброєні російські бойовики почали провокувати сутички у містах на сході України.
Зокрема, у Слов'янську донецької області сепаратисти захопили будівлі міліції й СБУ та заволоділи зброєю. Вранці 13 квітня у місті почалася антитерористична операція під керівництвом СБУ. У ході операції в Слов'янську загинув офіцер СБУ, ще п'ятеро правоохоронців отримали поранення, зі сторони сепаратистів також були втрати.
Ввечері 13 квітня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розпочати на сході України антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.