Сепаратистські провокації на південному сході України (подробиці)

23:03 У Запоріжжі кілька десятків сепаратистів змусили пройти через коридор ганьби

У Запоріжжі кілька десятків учасників проросійського мітингу змусили пройти через коридор ганьби, організований небайдужими мешканцями міста та місцевою самообороною Майдану.

Щоб уникнути агресії з боку обурених городян, сепаратистів коридором ганьби вели правоохоронці та священнослужителі. Жителі міста скандували учасникам проросійського мітингу ”Ганьба!”.

22:44 Під Слов'янськом самооборона роззброїла авто з боєкомплектами для "Града"

На під'їзді до Слов'янська загони самоборони затримали Краз, навантажений "іглами" - боєкомплектами для установок залпового вогню "Град".

Глава СБУ Валентин Наливайченко прокоментував ситуацію так: "Наскільки нам відомо, військові переміщалися в бік кордону і мали свої військові завдання з оборони нашої країни".

22:06 У Харцизьку захоплено міськраду, встановлено прапор «Донецької народної республіки»

У місті Харцизьку Донецької області захоплено будівлю міськради, встановлено прапор «Донецької народної республіки», а на сходах його будівлі народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук`янов закликає мітингувальників до федералізації.

21:57 У Харкові міліція звільнила внутрішній двір міської ради від загарбників.

Правопорушники зірвали внутрішні ворота, розбили скло вхідних дверей та вікна в задній частині будівлі і намагалися прорватися всередину.Співробітники міліції відтіснили нападників з території двору.

В даний час кілька сотень озброєних бітами, щитами і палицями людей намагаються штурмувати центральний вхід в будівлю. Штурмовиків стримує міліція.

21:28 У Маріуполі під час сьогоднішніх зіткнень між захисниками міського Управління внутрішніх справ і проросійськими сепаратистами серйозно травмовано більше 20 осіб.

20:02 У Слов'янську в упор розстріляли машину з людьми.

Хто знаходився в цьому автомобілі на момент стрілянини, поки не відомо. За словами людей, які чули постріли, всього було чутно близько 10 пострілів.

Як стало відомо, за неофіційною інформацією, в ході стрілянини загинули дві людини, які знаходилися всередині автомобіля. Також, в травматології лікарні ім. Леніна був доставлений 21-річний хлопець, який потрапив під автоматну чергу випадково.

19:46 Резервний батальйон Національної Гвардії України у вівторок, 15 квітня, заступає на бойове чергування в район Ізюм-Слов'янськ.

18:52 Рада національної безпеки та оборони України вирішила розпочати крупномасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України.

18:34 У Макіївці захоплено міськраду, обрано "народного мера". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Євген Семехін.

Як повідомляє видання КІД, біля міськвиконкому в Макіївці - понад 1000 проросійських активістів з георгіївськими стрічками, російськими прапорами, деякі з них - у камуфляжі. Біля будівлі також піднято триколор і прапор "Донецької народної республіки".

7:52 У Харкові проросійськи налаштовані активісти увірвалися до будівлі міськради на площі Конституції.

17:50 У центрі Запоріжжя на Алеї слави в районі будівлі міської ради триває протистояння представників майдану, які прийшли від будівлі Запорізької ОДА та представників антимайдану, традиційно по неділях проводять мітинги на Алеї Слави.

17:14 У Харкові проросійськи налаштовані прихильники федералізації України увірвалися до внутрішнього двору будівлі міської ради. Також проросійськи налаштовані активісти зібралися біля головного входу і біля входу в будівлю з боку вулиці Квітки- Основ'яненка. Багато хто з них в масках. Активісти обрали зі свого числа делегатів, які нібито будуть представляти територіальну громаду Харкова. Вони вимагають впустити їх у сесійну залу для проведення сесії. Двері в будівлю міськради блокують співробітники міліції в повному спорядженні.

17:09 Міський голова Слов'янська Неля Штепа не покидала місто. Вона знаходиться на своєму робочому місці, повідомляє slavgorod.com.ua з посиланням на слова Штепи.

17:06 Захоплення райвідділів та СБУ в Донецькій області кваліфіковані як тероризм. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

16:40 Прокурор Запорізької області та лідер антимайдану Артем Тимченко домовилися розвести Майдан і Антимайдан, щоб не допустити кровопролиття.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з озвученими умовами домовленості, Олександр Шацький, який став прокурором Запорізької області з ініціативи Запорізького Майдану, з одного боку і Артем Тимченко - з іншого будуть переконувати своїх прихильників розійтися, що б не допустити зіткнення.

Якщо учасники мітингів погодяться розійтися - прихильники Майдану повинні піти вздовж центрального проспекту Запоріжжя - проспекту Леніна в бік Запорізької ОДА , а прихильники проросійського мітингу - у протилежному напрямку - у бік площі Леніна.

15:53 Терористам платять по 500 доларів за штурм адмінбудівель на сході України – ЗМІ.

15:40 Росія дестабілізує ситуацію в Україні - МЗС Великобританії.

15:38 Глава польського уряду Дональд Туск вважає терористами учасників захоплень будівель на Сході України.

15:19 У Харкові проросійські активісти з битами напали на Євромайдан. Є двоє постраждалих. В одного розбита голова, він постійно втрачає свідомість. Ще один потерпілий - пенсіонер.

15:15 Барикади сепаратистів у Слов'янську.

14:55 Зараз у Слов'янську затишшя. Готується друга фаза антитерористичної операції, повідомляють "Новости Донбасса".

14:50 "Ми повинні наполягати на тому, щоб Росія негайно відкликала мандат Ради Федерації від 1 березня на збройне вторгнення в Україну", - заявив Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

14:35 Жителі Слов'янська скаржаться, що на виїзді з їхнього міста їх обшукують озброєні терористи - особи не місцеві. Ведуть себе по-хамськи, повідомляють Новости Донбасса.

13:45 Народна самооборона Запоріжжя сьогодні оголосила мобілізацію через можливі провокації. Як повідомили УНІАН у штабі Народної самооборони, є інформація про те, що в Запоріжжя їдуть «тітушки» з Одеси.

Користувачі соцмереж повідомляють, що вчора вночі з Одеси до Запоріжжя виїхали кілька десятків сепаратистів, кількох із них міліція нібито зняла з поїзда в Каховці, деякі зійшли пізніше самі ймовірно, щоб дістатися до Запоріжжя, пересіли на автобус. Офіційної інформації з приводу подібних «туристів» на даний момент немає.

13:40 На будівлі Маріупольської міськради розтягнули плакат "Донецька народна республіка". Таким чином мітингувальники самопроголосили місто територією ДНР, повідомляє 0629.com.ua.

У приміщення мерії знаходяться організатори захоплення будівлі. Звичайних мітингувальників туди не пускають, побоюючись з їхнього боку мародерства.

13:27 У Донецькій області в ході антитерористичної операції в Слов'янську й Слов'янському районі одна людина загинула і 9 – поранено. Згідно з повідомленням, 5 людей отримали вогнепальні поранення в м. Слов'янську в ході антитерористичної операції, крім того, на трасі «Ростов – Харків» між містами Слов'янськ і Артемівськ зараз продовжується збройне протистояння, в ході якого станом на 12.30 одна людина загинула і 4 - отримали поранення. Інформація про те, з якої сторони є постраждалі, зараз відсутня, зазначається в повідомленні.

12:52 Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт: "Бойовики в східній Україні були оснащені російським озброєнням і були у тій самій уніформі, як ті, які носять російські війська, які вторглися Крим".

