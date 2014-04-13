Сепаратистські провокації на південному сході України (подробиці)

23:03 У Запоріжжі кілька десятків сепаратистів змусили пройти через коридор ганьби

У Запоріжжі кілька десятків учасників проросійського мітингу змусили пройти через коридор ганьби, організований небайдужими мешканцями міста та місцевою самообороною Майдану.

Щоб уникнути агресії з боку обурених городян, сепаратистів коридором ганьби вели правоохоронці та священнослужителі. Жителі міста скандували учасникам проросійського мітингу ”Ганьба!”.

22:44 Під Слов'янськом самооборона роззброїла авто з боєкомплектами для "Града"

На під'їзді до Слов'янська загони самоборони затримали Краз, навантажений "іглами" - боєкомплектами для установок залпового вогню "Град".

Глава СБУ Валентин Наливайченко прокоментував ситуацію так: "Наскільки нам відомо, військові переміщалися в бік кордону і мали свої військові завдання з оборони нашої країни".

22:06 У Харцизьку захоплено міськраду, встановлено прапор «Донецької народної республіки»

У місті Харцизьку Донецької області захоплено будівлю міськради, встановлено прапор «Донецької народної республіки», а на сходах його будівлі народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук`янов закликає мітингувальників до федералізації.

21:57 У Харкові міліція звільнила внутрішній двір міської ради від загарбників.

Правопорушники зірвали внутрішні ворота, розбили скло вхідних дверей та вікна в задній частині будівлі і намагалися прорватися всередину.Співробітники міліції відтіснили нападників з території двору.

В даний час кілька сотень озброєних бітами, щитами і палицями людей намагаються штурмувати центральний вхід в будівлю. Штурмовиків стримує міліція.

21:28 У Маріуполі під час сьогоднішніх зіткнень між захисниками міського Управління внутрішніх справ і проросійськими сепаратистами серйозно травмовано більше 20 осіб.

20:02 У Слов'янську в упор розстріляли машину з людьми.

Хто знаходився в цьому автомобілі на момент стрілянини, поки не відомо. За словами людей, які чули постріли, всього було чутно близько 10 пострілів.

Як стало відомо, за неофіційною інформацією, в ході стрілянини загинули дві людини, які знаходилися всередині автомобіля. Також, в травматології лікарні ім. Леніна був доставлений 21-річний хлопець, який потрапив під автоматну чергу випадково.

19:46 Резервний батальйон Національної Гвардії України у вівторок, 15 квітня, заступає на бойове чергування в район Ізюм-Слов'янськ.

18:52 Рада національної безпеки та оборони України вирішила розпочати крупномасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України.

18:34 У Макіївці захоплено міськраду, обрано "народного мера". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Євген Семехін.

Як повідомляє видання КІД, біля міськвиконкому в Макіївці - понад 1000 проросійських активістів з георгіївськими стрічками, російськими прапорами, деякі з них - у камуфляжі. Біля будівлі також піднято триколор і прапор "Донецької народної республіки".

7:52 У Харкові проросійськи налаштовані активісти увірвалися до будівлі міськради на площі Конституції.

17:50 У центрі Запоріжжя на Алеї слави в районі будівлі міської ради триває протистояння представників майдану, які прийшли від будівлі Запорізької ОДА та представників антимайдану, традиційно по неділях проводять мітинги на Алеї Слави.

Live streaming video by Ustream

17:14 У Харкові проросійськи налаштовані прихильники федералізації України увірвалися до внутрішнього двору будівлі міської ради. Також проросійськи налаштовані активісти зібралися біля головного входу і біля входу в будівлю з боку вулиці Квітки- Основ'яненка. Багато хто з них в масках. Активісти обрали зі свого числа делегатів, які нібито будуть представляти територіальну громаду Харкова. Вони вимагають впустити їх у сесійну залу для проведення сесії. Двері в будівлю міськради блокують співробітники міліції в повному спорядженні.

17:09 Міський голова Слов'янська Неля Штепа не покидала місто. Вона знаходиться на своєму робочому місці, повідомляє slavgorod.com.ua з посиланням на слова Штепи.

17:06 Захоплення райвідділів та СБУ в Донецькій області кваліфіковані як тероризм. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

16:40 Прокурор Запорізької області та лідер антимайдану Артем Тимченко домовилися розвести Майдан і Антимайдан, щоб не допустити кровопролиття.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з озвученими умовами домовленості, Олександр Шацький, який став прокурором Запорізької області з ініціативи Запорізького Майдану, з одного боку і Артем Тимченко - з іншого будуть переконувати своїх прихильників розійтися, що б не допустити зіткнення.

Якщо учасники мітингів погодяться розійтися - прихильники Майдану повинні піти вздовж центрального проспекту Запоріжжя - проспекту Леніна в бік Запорізької ОДА , а прихильники проросійського мітингу - у протилежному напрямку - у бік площі Леніна.

15:53 Терористам платять по 500 доларів за штурм адмінбудівель на сході України – ЗМІ.

15:40 Росія дестабілізує ситуацію в Україні - МЗС Великобританії.

15:38 Глава польського уряду Дональд Туск вважає терористами учасників захоплень будівель на Сході України.

15:19 У Харкові проросійські активісти з битами напали на Євромайдан. Є двоє постраждалих. В одного розбита голова, він постійно втрачає свідомість. Ще один потерпілий - пенсіонер.

15:15 Барикади сепаратистів у Слов'янську.

14:55 Зараз у Слов'янську затишшя. Готується друга фаза антитерористичної операції, повідомляють "Новости Донбасса".

14:50 "Ми повинні наполягати на тому, щоб Росія негайно відкликала мандат Ради Федерації від 1 березня на збройне вторгнення в Україну", - заявив Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

We must also demand that Russia immediately revokes Federation Council mandate of March 1 for armed invasion of Ukraine. — Carl Bildt (@carlbildt) April 13, 2014

14:35 Жителі Слов'янська скаржаться, що на виїзді з їхнього міста їх обшукують озброєні терористи - особи не місцеві. Ведуть себе по-хамськи, повідомляють Новости Донбасса.

Здесь был бой, стояли БТР, стреляли вроде по украинским сначала, кто точно неясно http://t.co/UcaZvXZeOwpic.twitter.com/oYADpoPsGJ — iлля¯\_(ツ)_/¯няшмяш (@A3AP) April 13, 2014

13:45 Народна самооборона Запоріжжя сьогодні оголосила мобілізацію через можливі провокації. Як повідомили УНІАН у штабі Народної самооборони, є інформація про те, що в Запоріжжя їдуть «тітушки» з Одеси.

Користувачі соцмереж повідомляють, що вчора вночі з Одеси до Запоріжжя виїхали кілька десятків сепаратистів, кількох із них міліція нібито зняла з поїзда в Каховці, деякі зійшли пізніше самі ймовірно, щоб дістатися до Запоріжжя, пересіли на автобус. Офіційної інформації з приводу подібних «туристів» на даний момент немає.

13:40 На будівлі Маріупольської міськради розтягнули плакат "Донецька народна республіка". Таким чином мітингувальники самопроголосили місто територією ДНР, повідомляє 0629.com.ua.

У приміщення мерії знаходяться організатори захоплення будівлі. Звичайних мітингувальників туди не пускають, побоюючись з їхнього боку мародерства.

13:27 У Донецькій області в ході антитерористичної операції в Слов'янську й Слов'янському районі одна людина загинула і 9 – поранено. Згідно з повідомленням, 5 людей отримали вогнепальні поранення в м. Слов'янську в ході антитерористичної операції, крім того, на трасі «Ростов – Харків» між містами Слов'янськ і Артемівськ зараз продовжується збройне протистояння, в ході якого станом на 12.30 одна людина загинула і 4 - отримали поранення. Інформація про те, з якої сторони є постраждалі, зараз відсутня, зазначається в повідомленні.

Выезд со Славянска на трассу Харьков-Ростов. pic.twitter.com/TPSkrW71WN — Гришин (@GrishynUA) April 13, 2014

Сепаратисты заняли Мариупольский горсовет — Новости Донбасса (@novostidnua) April 13, 2014

12:56 Нардеп від "Батьківшини" Олександр Бригинець у Facebook: 165 тисячний Краматорськ повідомляє, що в місті на стороні сепаратистів мітингують... 50 осіб. Мерша-сепаратиста з слов'янська Штепа в зв'язку з АТО втекла з міста. Думаю, вона тепер втече у РФ. Треба їі затримати!!

12:52 Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт: "Бойовики в східній Україні були оснащені російським озброєнням і були у тій самій уніформі, як ті, які носять російські війська, які вторглися Крим".

Militants in eastern #Ukraine were equipped with Russian weapons and the same uniforms as those worn by Russian forces that invaded Crimea. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) April 13, 2014

«Сторонник федерализации» (справа) разговаривает с жителем Краматорска (фото Илья Питалев/Ъ) pic.twitter.com/D348NKtrQz — Рустем Адагамов (@adagamov) April 13, 2014

12:30 Житель Красного Лиману - "зеленому чоловічку": Чого ти зі зброєю до мене додому прийшов?

Вот так вот террористы прикрываются женщинами!Они еще хуже Аль-Каиды!Те женщинами не прикрывались! pic.twitter.com/DC5NSIFNJC — VoiceOfDonetsk (@VoiceOfDonetsk) April 13, 2014

12:14 Міністр МВС Арсен Аваков: Слов'янськ. Убиті й поранені з обох сторін. З нашого боку - офіцер СБУ. Поранений керівник АТЦ СБУ і ще четверо. З боку сепаратистів - невстановлену кількість. Сепаратисти почали прикриватися живим щитом з мирного населення. Йде перегрупування сил. У Краматорську люди незадоволені діями прийшлих. в Слов'янську рівень підтримки до 1000 чоловік .. СБУ Оголосило перегрупування.

12:00 Сепаратисти захопили міліцію й міськраду в Єнакієвому. Як повідомляє інтернет-видання "Остров", над будівлею міськради розвивається російський прапор і прапор так званої "Донецької республіки".

Большая часть Славянска освобождена от российских спецназовцев — Новости Донбасса (@novostidnua) April 13, 2014

Ликвидированный блок пост террористов в Славянске pic.twitter.com/i6oVsZ71eQ — Новости Донбасса (@novostidnua) April 13, 2014

11:56 Джерело УНІАН: За словами співрозмовника агентства, за попередньою інформацією, один правоохоронець вбитий, двоє поранені.

Радиоперехват: террористы в Славянске говорят о погибших в своих рядах и спрашивают, что им делать дальше — ИА ОстроВ (@ostro_v) April 13, 2014

11:46 БТР відкрили стрелянину на ураження у районі Семенівки міста Слов'янськ.

11:40 Нардеп від "Батьківшини" Олександр Бригинець повідомляє у Facebook, що невеличкий загін озброєних сепаратистів з селища Билбасівка (10 км від слов'янська), в тому числі і тих, що отримали вчора зброю після штурму міліції, відмовилися прибути в Слов'янськ для захисту захоплених об'єктів під час АТО.

11:30 Біля міськвідділу міліції Слов'янська багато людей.

11:00 Під час антитерористичної операції у Слов'янську постраждали троє українських силовиків. Серед загарбників міськвідділу міліції у Слов'янську були російські спецназівці, повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

10:00 Спецназ ліквідував один із блокпостів сепаратистів на в'їзді до Слов'янська.

9:53 Біля одного з блокпостів сепаратистів з'явилися українські спецназівці, передають Новости Донбасса.

9:40 З боку окраїни міста видно чорний дим.

за Славянском виден дым, похоже заходят оттуда в город — iлля¯\_(ツ)_/¯няшмяш (@A3AP) April 13, 2014

9:02 Міністр МВС Аваков повідомив, що у Слов'янську сепаратисти відкрили вогонь на ураження в сторону спецпризначенців.

8:20 "Почалася АТО в Слов'янську. Керує АТЦ СБУ України. Залучені сили з усіх силових підрозділів країни. З Богом!", - написав на своїй сторінці в Facebook Арсен Аваков