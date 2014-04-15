Упізнана жінка, яка добивала ногами активістів Євромайдану в Харкові

20:37, 15 квітня 2014
Політика
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Користувачі харківського форуму знайшли в соцмережах жінку, яка била ногами активістів Євромайдану у Харкові під час акції за єдність України.

Женщина, избивавшая ногами харьковских евромайдановцев

Упізнана жінка, яка з нелюдською жорстокістю била активістів Євромайдану в Харкові, які 13 квітня вийшли на мирний мітинг за єдність України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Зураб Аласанія.

"Жінка, яка била ногами закривавлених людей у Харкові, на сходах метро -  Ольга, з Чугуєва. Лікар", - написав він.

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Користувачі Kharkovforum впізнали жінку і знайшли її сторінку в соціальних мережах. Незважаючи на те, що вона видалила профіль, користувачі знайшли її в кеші Google.

"Та, що добивала побитих євромайдановців в Харкові на метро "Університет" ногами. Сторінку на ОК видалила, але у кешу гугла довга пам'ять... Це медичний працівник з Чугуєва. Ольга Д.", - уточнили користувачі.

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