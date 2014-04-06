У Харкові активістів Євромайдану врятували від сепаратистів, у кількох розбито обличчя

Як передає кореспондент УНІАН, понад півтори години міліціонери виводили активістів Євромайдану від драмтеатру ім.Т. Шевченка по провулку Класичному до вулиці Клочковської. Антимайданівці вимагали самосуду, і пробиваючись через кордон міліції намагалися бити євромайданівців.У результаті цього кілька людей отримали травми, у них розбиті обличчя.

На вулиці Клочковській єромайданівців завантажили в атозак.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові близько тисячі агресивно налаштованих проросійських активістів пікетували Генконсульства Росії та Польщі. Потім вони розділилися на дві частини і розійшлися по різних напрямках до центру міста.