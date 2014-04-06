У Харкові активістів Євромайдану врятували від сепаратистів, у кількох розбито обличчя
У Харкові співробітникам міліції вдалося вивести з оточення активістів Антимайдану майже два десятки євромайданівців.
Як передає кореспондент УНІАН, понад півтори години міліціонери виводили активістів Євромайдану від драмтеатру ім.Т. Шевченка по провулку Класичному до вулиці Клочковської. Антимайданівці вимагали самосуду, і пробиваючись через кордон міліції намагалися бити євромайданівців.У результаті цього кілька людей отримали травми, у них розбиті обличчя.
На вулиці Клочковській єромайданівців завантажили в атозак.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові близько тисячі агресивно налаштованих проросійських активістів пікетували Генконсульства Росії та Польщі. Потім вони розділилися на дві частини і розійшлися по різних напрямках до центру міста.