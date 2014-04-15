Мер Слов'янська: ніхто з міліції міста не перейшов на бік сепаратистів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні після наради мерів і керівників районних адміністрацій Донецької області під керівництвом губернатора Сергія Тарути.

За словами мера, в Слов'янську «зі складу міліції на бік сепаратистів не перейшла жодна людина». «Всі вони працюють в райвідділі, продовжують патрулювання вулиць, це неправда, що вони перейшли, це брехня і провокація», - сказала Штепа.

Читайте такожБойовиків у Слов'янську поселили в місцевому православному центрі - Штепа

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня сепаратисти захопили будівлі міліції та СБУ в Слов'янську.

13 квітня в місті провели антитерористичну операцію. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час операції в Слов'янську був убитий офіцер СБУ і п'ятеро отримали поранення.

14 квітня мітингувальники, які захопили міськвідділ міліції в Слов'янську, заявили, що міський голова Слов'янська Штепа покинула місто. Один з мітингувальників, якийсь В'ячеслав Пономарьов, повідомив, що, прийнято рішення, що повноваження мера Слов'янська тепер виконуватиме він.

В даний час в Слов'янську залишаються захопленими будівлі міського відділу міліції та міського відділу СБУ. Також у місті невідомі громадяни встановили 7 блокпостів.

Мер Слов'янська Штепа заявила, що бойовиків, які штурмували адміністративні будівлі в Слов'янську, прихистив місцевий православний центр. За її словами, «озброєні люди, які приїхали в Слов'янськ, привезли близько тисячі автоматів, близько сотні гранатометів «Муха», які пробивають броню танка». Також Штепа зазначила, що ці бойовики «конфіскували у нашої міліції 400 пістолетів і 20 автоматів, і все це роздали нашим жителям, щоб сьогодні повністю нагнати страх на місто».

Екстремісти намагалися захопити аеродром поблизу Слов'янська, але їм було дано озброєну відсіч.

Перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема сьогодні, 15 квітня, повідомив, що на південному сході України діють військовослужбовці 45-го гвардійського полку повітрянодесантних військ Росії.

В даний час, за рішенням Ради нацбезпеки і оборони України, готується широкомасштабна антитерористична операція із залученням Збройних сил України.