Мер Слов'янська: ніхто з міліції міста не перейшов на бік сепаратистів
Міський голова Слов'янська Неля Штепа запевнила, що ніхто з міської міліції не перейшов на бік сепаратистів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні після наради мерів і керівників районних адміністрацій Донецької області під керівництвом губернатора Сергія Тарути.
За словами мера, в Слов'янську «зі складу міліції на бік сепаратистів не перейшла жодна людина». «Всі вони працюють в райвідділі, продовжують патрулювання вулиць, це неправда, що вони перейшли, це брехня і провокація», - сказала Штепа.
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Як повідомляв УНІАН, 12 квітня сепаратисти захопили будівлі міліції та СБУ в Слов'янську.
13 квітня в місті провели антитерористичну операцію. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час операції в Слов'янську був убитий офіцер СБУ і п'ятеро отримали поранення.
14 квітня мітингувальники, які захопили міськвідділ міліції в Слов'янську, заявили, що міський голова Слов'янська Штепа покинула місто. Один з мітингувальників, якийсь В'ячеслав Пономарьов, повідомив, що, прийнято рішення, що повноваження мера Слов'янська тепер виконуватиме він.
В даний час в Слов'янську залишаються захопленими будівлі міського відділу міліції та міського відділу СБУ. Також у місті невідомі громадяни встановили 7 блокпостів.
Мер Слов'янська Штепа заявила, що бойовиків, які штурмували адміністративні будівлі в Слов'янську, прихистив місцевий православний центр. За її словами, «озброєні люди, які приїхали в Слов'янськ, привезли близько тисячі автоматів, близько сотні гранатометів «Муха», які пробивають броню танка». Також Штепа зазначила, що ці бойовики «конфіскували у нашої міліції 400 пістолетів і 20 автоматів, і все це роздали нашим жителям, щоб сьогодні повністю нагнати страх на місто».
Екстремісти намагалися захопити аеродром поблизу Слов'янська, але їм було дано озброєну відсіч.
Перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема сьогодні, 15 квітня, повідомив, що на південному сході України діють військовослужбовці 45-го гвардійського полку повітрянодесантних військ Росії.
В даний час, за рішенням Ради нацбезпеки і оборони України, готується широкомасштабна антитерористична операція із залученням Збройних сил України.