Керівники міст і районів Донбасу підтримали єдність країни - Тарута

У свою чергу Сергій Тарута зазначив, що представники центральних органів влади почули вимоги жителів регіонів щодо розширення прав територіальних громад та необхідність децентралізації влади, а створена Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з внесення змін до Конституції приймає всі пропозиції з областей, щоб орієнтуватися на них при внесенні змін в Основний закон країни.

Про це пише ZN.ua.

"Я звертаюся до керівників міст і районів з проханням сформулювати та надати свої пропозиції по внесенню змін до Конституції", - сказав Сергій Тарута, звертаючись до представників органів місцевого самоврядування.

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Він також зазначив, що представники його команди готові працювати у складі Тимчасової комісії.

На думку губернатора, основний позитивний результат передбачуваних конституційних змін полягає у наданні більших повноважень регіонам. При цьому голова облдержадміністрації зазначив, що пакет перших змін до Конституції, можливо, буде розглянуто вже на найближчій сесії парламенту.

Сергій Тарута також зазначив, що згідно з новими змінами до Конституції буде закладена основа для проведення місцевих референдумів в рамках законодавчого поля.