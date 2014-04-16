На Донеччині кількість "зелених чоловічків" збільшується - керівник АТЦ

Як передає корреспондент УНІАН про це журналістам на звільненому від захопників Краматорському аеродромі сказав перший заступник голови СБУ керівник Антитерористичного центру Василь Крутов.

"Я назву буквально дві цифри, які дають оперативні підрозділи спеціальних служб України. Позавчора було 150 осіб, яких називають "зеленими чоловічками", вчора додалося 300 таких. Я не кажу, скільки було до цього часу. Приблизно такі цифри. Як буде завтра - покаже життя", - сказав Крутов.

На питання, яким чином ці люди потрапляють на территорію України, він сказав: "Для професіонала пройти кордон - це все одно що нам у дитинстві було у кіно сходити. Тому, що тут обговорювати?"

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Крутов наголосив, що в Україні діють надзвичайно професійні та підготовлені спецпризначенці, які мають досвід роботи у багатьох гарячих точках.

"Ми дійсно маємо справу з дуже серйозним, кваліфікованим, професійним опонентом. На жаль мусимо підкреслювати, що діють вони достатньо професійно. Потрібно віддати належне - гарний рівень підготовки, знання тактики, практика - достатньо висока. Ці люди вже бували у багатьох гарячих точках. Там все непросто", - констатував Крутов.

Керівник АТЦ також спростував інформацію про те, що сьогодні під час звільнення аеродрому в Краматорську були постраждалі з боку українських військових та з боку захопників військового об'єкту.

Крутов підкреслив, що від моральної підготовки та бойового духу військових України в перспективі залежатиме успіх антитерористичної операції.

"Офіцер - апріорі людина та, яка приходить в професію військової людини вже завчасно для себе визначивши, що за цю професію він не тільки може покласти своє здоров'я, але й життя. Це правильна армія, це правильні воїни. Тоді будь-яка держава, якою би вона бідною й складною, як сьогодні у нас в Україні, не була, вона завжди має неперевершену перспективу розвитку", - наголосив Крутов.