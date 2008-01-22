Тимошенко відкриє все, що наприймали Кучма, Янукович і Ющенко

Кабінет Міністрів планує зняти з урядових постанов та розпоряджень, виданих у 1991 – 2005 роках, позначки "Не для друку" та "Опублікуванню не підлягає".

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, передає прес-служба Мінюсту.

За словами міністра, відповідне розпорядження про скасування обмеження доступу до деяких актів Кабінету Міністрів України, виданих у 1991 – 2005 роках", пройшло правову експертизу в Міністерстві юстиції.

Оніщук додав, що подібні грифи обмеження доступу не передбачені законодавством України.

За словами міністра, завданням розпорядження є забезпечення прав громадянина на доступ до правової інформації. Міністр наголосив, що це право гарантоване українцям Конституцією України та європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Зокрема, зазначив Оніщук, своїм розпорядженням уряд планує забезпечити вільний доступ до актів законодавства, що були закриті для загального доступу у попередні роки.

А також привести у відповідність до законодавства загальну практику обмеження доступу до актів органів виконавчої влади, скасувавши використання позначок або грифів обмеження доступу, що не передбачені законодавством.

Міністр юстиції повідомив, що відповідно до розпорядження скасовується обмеження доступу до понад 1 тис. урядових актів, виданих у 1991 – 2005 роках, з позначкою "Не для друку", а також до актів Кабміну, виданих за цей же період, з позначкою "Опублікуванню не підлягає".

Ще для близько 300 актів буде знято не передбачені законом позначки "Не для друку" та "Опублікуванню не підлягає" та надано гриф обмеженого доступу "Для службового користування".

Практично всі ці акти стосуються сфер оборони та безпеки, або містять питання, що відносяться до економічної конкуренції.

Як відомо, з 1991 по 2005 року прем’єрами були Леонід Кучма, Євген Марчук, Валерій Пустовойтенко, Віктор Ющенко, Анатолій Кінах, Віктор Янукович та інші

Українська правда