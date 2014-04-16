У Краматорську з'явилась бронетехніка з російськими прапорами. Міноборони це спростовує

Про це повідомляє "Східний проект".

Вони рухаються зі Старого міста в напрямку Слов'янська. Відомо, що танки супроводжують військові.

Також про появу в Краматорську колони бронетехніки з російським прапором на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Артем Шевченко.

"У Краматорську колона бронетехніки з російським прапором одиниць до 10. З десантом на борту" зелених чоловічків "", - пише він.