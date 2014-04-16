У Краматорську з'явилась бронетехніка з російськими прапорами. Міноборони це спростовує
10:51, 16 квітня 2014Політика
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Зараз на вулиці Орджонікідзе в Краматорську знаходяться п'ять БМД під російськими прапорами, можливо, частина з них належить українським військовим.
Техніку захопили терористи / twitter.com/euromaidan/
Про це повідомляє "Східний проект".
Вони рухаються зі Старого міста в напрямку Слов'янська. Відомо, що танки супроводжують військові.
Також про появу в Краматорську колони бронетехніки з російським прапором на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Артем Шевченко.
"У Краматорську колона бронетехніки з російським прапором одиниць до 10. З десантом на борту" зелених чоловічків "", - пише він.
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