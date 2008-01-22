Червоненко пішов з гонщиків, бо його призначили крайнім

“Я припиняю виступи в ролі гонщика й починаю роботу з Євро-2012, - повідомив на прес-конференції, присвяченій підсумкам виступу української команди Chervonenko Racіng на гонці 24 h Dubaі Євген Червоненко. - Я прекрасно розумію, що призначений крайнім з Євро-2012, однак до такої відповідальності я готовий. Євро-2012 - головна гонка мого життя, це проект національної ідеї, що об`єднає країну”, - повідомляє офіційний сайт НУ-НС з посиланням на Корреспондент.net.

“Не секрет, що з державного бюджету на підготовку до Євро-2012 буде виділено 15-18 мільярдів гривень, ще 4 мільярди - з місцевих бюджетів, інші 103 мільярди - іноземні інвестиції, - зазначив Червоненко. - І на сьогодні іноземці готові інвестувати, однак вони вимагають стабільності та прозорості у прийнятті рішень, саме це ми й повинні зробити”.

“Нацагентство (з Євро-2012) - це концентрація в одному місці ідеологій Євро-2012, а то, як-то кажуть, у семи няньок - дитя без ока. Це, власне, і довели перші дев’ять місяців підготовки”, - заявив він.

Екс-губернатор Запорізької області, майстер спорту міжнародного класу з автоспорту, віце-президент федерації стендової стрільби Євген Червоненко наприкінці 2007 року був призначений головою Національного агентства з питань підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Відтепер він опікуватиметься проведенням в Україні матчів фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року.