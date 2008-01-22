Кличко: Києву потрібен мер, якого не посміють зачепити

Лідер фракції Блоку Кличка в Київській раді Віталій КЛИЧКО заявляє, що "по-чоловічому розуміє" міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА стосовно його поведінки з мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, але не вважає прийнятними силові методи в політиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я завжди був проти силових методів у політиці», - зазначив В.КЛИЧКО, але при цьому зізнався, що «десятки разів ловив себе на думці, піти тим самим шляхом, яким пішов Юрій ЛУЦЕНКО».

«Але розумію, що ситуацію в Києві такий вчинок розв’язати не зможе», - продовжив він, додавши: «Хоча по-чоловічому я його розумію».

«Я твердо переконаний, що Києву потрібен інший мер. Такий, якого чіпати б не змогли», - зазначив В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКО і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ще під час засідання Ради нацбезпеки і оборони мер звинуватив його у вимаганні землі нібито для працівників міліції і погрозах заарештувати сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, якщо землю не буде виділено.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що це відверта брехня, і що після закінчення РНБО, коли Президент України пішов, він заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що той “брехун і просто падлюка, і так нормальні люди не роблять”.

“Після цього, - сказав міністр, - пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підступно вдарив мене по коліну”. У відповідь, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він дав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ляпас – “чоловічий, відкритий”.

“Я не збираюся вибачатися, я вчинив як людина, як громадянин, як ЛУЦЕНКО”, - заявив міністр внутрішніх справ.

Разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО вдарив його кулаком в обличчя і в пах.