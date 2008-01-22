Кучма розповів, як йому Україна без Кучми

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає оптимальним для України на сьогодні статус нейтральної держави.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» від 22 січня.

Відповідаючи на питання про вступ України до НАТО, Л.КУЧМА зазначив, що його позиція з цього питання залишилася незмінною - він виступає за активну співпрацю з Альянсом. «Так поступає і Росія, до речі, в ширшому форматі», - додав він.

Водночас Л.КУЧМА вважає, що рішення про членство в НАТО має ухвалюватися народом на референдумі. «Я б особисто голосував проти», - сказав він.

Екс-президент також зазначив, що є прихильником членства України в ЄС. «Моя позиція з цього питання така: до Європи потрібно прийти, вирішивши, перш за все, у себе вдома три базові завдання. По-перше - з дієздатною державою, по-друге - з конкурентоспроможною економікою, по-третє - з нацією, що сформувалася, і національною ідентичністю, що затвердилася”, - сказав Л.КУЧМА, зазначивши, що це глобальні і довгострокові завдання.

На його думку, така інтеграція припускає активну не тільки західну, але й східну політику, всебічне поглиблення співпраці з Росією. «Відокремлена від Росії «китайською стіною» Україна - не цікава для ЄС», - сказав Л.КУЧМА.

Екс-президент вважає, що останніми роками Україна не наблизилася, а навпаки - віддалилася від ЄС. Зокрема, питома вага ЄС у зовнішній торгівлі України за три останні роки не тільки не зросла, а знизилася. Разом з тим він відзначає позитивні моменти. Л.КУЧМА підтвердив, що був і залишається прихильником повномасштабної співпраці з Росією в рамках Єдиного економічного простору. «І чим ми швидше зрозуміємо це, тим краще буде для України. Інакше залишимося в рамках індустріально-аграрної периферії», - додав він.

Екс-президент також висловив стурбованість невизначеністю в перспективах розвитку країни. "Куди ми зараз йдемо - повертаємося назад в лоно соціалізму або продовжуємо будувати ринкову економіку?», - сказав він.

«Ну, а якщо конкретно відповісти на питання: «То й як мені Україна без Кучми» - то могло бути і гірше», - сказав екс-президент.

За словами Л.КУЧМИ, "дивлячись на Україну без Кучми", він не тішиться з недоліків, а радіє всьому позитивному.