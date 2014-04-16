Експерт: складається враження, що Київ «зливає» Схід

Таку думку висловив політолог Олег Блюмінов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Вранці в Краматорськ в'їхали 6 одиниць українських БМД. В обід на них з'явилися російські прапори. Соболєв (в.о. голови фракції «Батьківщина» - УНІАН) заявив, що це тактичний хід, щоб підібратися ближче до «сепаратистів». А вже ввечері влада визнала, що екіпажі БМД здали їх місцевим ополченцям без єдиного пострілу. І як після цього назвати людей, які закликають розв'язати війну Росії? Тільки ідіотами», - зазначив він.

На його думку, такі дії можна назвати зрадою, а ті люди, які роблять подібне - вороги України.

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«Розв'язуючи війну проти ополченців Київ буде воювати не тільки з ними, але і з Росією. Тому що ми не в безповітряному просторі існуємо», - підкреслив він.

При цьому, за його словами, не можна виключати, що сьогоднішні заяви Сергія Соболєва можуть стати приводом для Росії назвати будь-які дії на південно-сході України, ким і під якими б прапорами вони не проводилися, спецопераціями західних спецслужб, ЦРУ і т.д.

«Думаю, що так Київ «зливає» Схід», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці низка місцевих ЗМІ на сході України повідомили, що в Краматорську 6 БМП української армії оточили місцеві жителі, після чого військові нібито «перейшли на бік повстанців» з російськими прапорами вирушили в місто Слов'янськ.

У ЗМІ з'явилося відео, де рухається колона танків з російськими прапорами.

Після цього в.о. голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв повідомив на брифінгу, що «це наші збройні підрозділи використовували партизанський метод проникнення безпосередньо в ті частини, які на сьогоднішній день контролювалися військовими підрозділами Російської Федерації, і тими сепаратистами, які ними фінансуються». Соболєв зазначив, що це офіційна інформація, яку надав в.о. міністра оборони.

УНІАН звернувся за коментарем до Міноборони і там спростували інформацію, що в Краматорську пересувається російська бронетехніка, а українські бронемашини захоплені сепаратистами та російськими військами. Як зазначив в.о. начальника управління преси та інформації Богдан Сеник, фото і відео, які нібито підтверджують ці факти, "є фейком". Він додав, що на фотографіях затерті номери на техніці, а відео знято зовсім в іншому місці.