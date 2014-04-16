У Краматорську сепаратисти та "зелені чоловічки" захопили 6 БМП
10:49, 16 квітня 2014Політика
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Сепаратисти за підтримки "зелених чоловічків" захопили 6 БМП, які увійшли в Краматорськ для проведення антитерористичної операції.
У Краматорську захопили українські БМП / @novostidnua
Про це повідомляє кореспондент "ОстроВа".
Спочатку активісти з георгіївськими стрічками оточили бойові машини і заблокували їхній рух.
Читайте такожУ Слов'янськ вводять війська, в Краматорську триває бійПотім на допомогу до сепаратистам прийшли добре екіпіровані й озброєні люди в камуфляжах, в народі звані "зеленими чоловічками". Спільними зусиллями вони роззброїли БМП та відігнали їх у бік села Іванівка.
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