У Дніпропетровську встановили нагороду за упіймання російських диверсантів: $10 000 за кожного

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник губернатора Дніпропетровської області Борис Філатов.

Крім того, він запропонував грошову винагороду за кожну одиницю вогнепальної зброї.

"У нас є пропозиція. За кожен повернутий "ствол" - виплачується винагорода за автомат 1000 доларів США, кулемет - 1500 доларів США, гранатомет - 2000 доларів США. За кожного переданого "зеленого чоловічка", він же найманець, що ступив на нашу спільну землю і намагається зіштовхнути нас у братовбивчій війні - винагорода 10 000 доларів США", - написав він.

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"За кожну звільнену будівлю, передану місцевій владі та під охорону спецроти "Донбас" батальйону "Дніпро" - винагороду 200 000 доларів США (причому у територіальної громади залишається вільне право доступу в будь-який момент). Всі подробиці, місця передачі грошей, контактні телефони завтра в спеціальному повідомленні Штабу Національної оборони", - підкреслив він.