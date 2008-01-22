Горбулін розповів, чим займатиметься Богатирьова у Москві - без політики

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир ГОРБУЛІН не бачить політичного підтексту в питанні щодо підготовки секретарем РНБО Раїсою БАГАТИРЬОВОЮ візиту Віктора ЮЩЕНКА до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГОРБУЛІН сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, на секретарі РНБО «лежать всі організаційні питання», тому є цілком логічним, що саме вона займатиметься організаційними питаннями щодо засідання комісії “Ющенко-Путін”.

«Нічого політичного тут немає, всім би хотілося, щоб щось було політичним», - сказав В.ГОРБУЛІН.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи заперечує він, що на сьогодні існує певний конфлікт між В.ЮЩЕНКОМ та Юлією ТИМОШЕНКО, В.ГОРБУЛІН сказав, що він не буде цього коментувати. «Я цього не знаю», - підкреслив В.ГОРБУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Посольство РФ в Україні розповсюдило інформацію, що з метою підготовки другого засідання Міждержавної російсько-української комісії на чолі з Президентами двох країн, яке заплановане на 12 лютого ц.р., голова уряду Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ готовий прийняти в Москві 23 січня прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

17 січня прес-служба Президента України поширила інформацію, що у Секретаріаті Президента відсутня інформація про плани Ю.ТИМОШЕНКО здійснити робочий візит до Москви 23 січня ц.р.

21 січня прес-служба Президента повідомила, що 28-30 січня відбудеться робоча поїздка до Москви секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ для підготовки візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА, де 12 лютого відбудеться друге засідання українсько-російської міждержавної комісії, - про що було домовлено під час телефонної розмови В.ЮЩЕНКА та Президента РФ Володимира ПУТІНА.

Водночас у повідомленні йшлося, що прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО здійснить візит до Російської Федерації у другій декаді лютого.