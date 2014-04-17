Путін - Кисельову: Чого ви так боїтеся. Ми самі всіх задушимо

Про це він заявив, відповідаючи на запитання одіозного російського журналіста Дмитра Кисельова про Альянс, передає ТСН.

Зокрема, журналіст висловив стурбованість щодо того, що "відчуває, як НАТО його душить". "Чого ви так боїтеся? Ми самі всіх задушимо", - відповів президент Росії під час "прямої лінії" з росіянами у четвер, 17 квітня.

Путін поскаржився на розширення НАТО на схід "за рахунок колишніх країн Варшавського договору, а потім за рахунок країн Прибалтики".

Читайте такожПутін: Західні українці були другосортними, звідси витоки націоналізму"Я запитував: "Для чого ви це робите? Досить укласти договір".

Відповідь: "Вас це не стосується. Народи мають право самі вирішувати, куди вступати і як зашищать себе". Це правда. Але і нам теж потрібно реагувати якось на розміщення озброєнь у нас на кордоні", - заявив Путін, додавши, що "частково прийняття Криму теж обумовлено розширенням НАТО".

"Якщо туди (в Крим, - ред.) зайдуть війська НАТО, вони ж там поставлять ударні засоби. Росію буде витиснено із Причорномор'я. У нас там залишиться 400-650 кілометрів берегової лінії", - поскаржився Путін, пообіцявши "реагувати на обставини".

Читайте такожУкраїна може мати стосунки з Росією тільки після Путіна - ГриценкоКрім того, президент РФ заявив, що комплекси ПРО (протиракетної оборони) є не оборонними системами, а частиною винесеного на периферію наступального комплексу, і назвав їх установку "роздуванням гонки озброєння".

"Ми зробимо все, щоб забезпечити безпеку російського народу", - пригрозив Путін. Як повідомлялося раніше, Путін визнав, що зелені чоловічки в Криму - це російські війська.