На кордоні з Україною - ударні угруповання військ РФ, у Білорусі почалися навчання

За оперативними даними групи "Інформаційний Супротив", у прикордонних з Україною районах Росії відбувається формування ударного угруповання російських військ.

Про це у своєму Facebook написав координатор групи «Інформаційний Супротив» Дмитро Тимчук.

Зокрема, в районах навпроти Харківської, Чернігівської та Сумської областей України, в безпосередній близькості від держкордону, формуються батальйонні тактичні групи (БТГ).

У складі БТГ ідентифіковані військовослужбовці частин ВДВ і спецназу ГРУ Генштабу Збройних сил РФ.

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Одночасно на території Білорусі розпочато спільні навчання Сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь та підрозділів ВДВ Росії, зазначає Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, президент РФ Володимир Путін у ході «прямої лінії» з росіянами сказав: «Рада федерації Росії надала президентові право використовувати Збройні сили в Україні. Дуже сподіваюся на те, що мені не доведеться скористатися цим правом і що політико-дипломатичними засобами нам вдасться вирішити всі гострі, якщо не сказати найгостріші проблеми сьогодення в Україні».

За словами Путіна, йому «достеменно невідомий» етнічний та національний склад на південному сході України. Він визнав, що картина там відрізняється від кримської. «Ми точно знаємо, що ми повинні допомогти цим людям захистити свої права і самостійно визначити свою долю, і за це ми будемо боротися», - сказав Путін.