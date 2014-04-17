Канівець: Треба вжити санкцій до російських банків причетних до сепаратизму

Про це заявив керівник виборчого штабу кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка, народний депутат Олег Канівець. «Є свідчення того, що російські банки напряму фінансують сепаратистів на Сході України. Генпрокуратурою вже відкрите відповідне кримінального провадження щодо «Сбербанку Росії». Не можу сказати, що ця новина стала для мене якоюсь несподіванкою. Тут все очікувано. Генпрокуратура мала зацікавитися діяльністю російських банків набагато раніше», – переконаний Канівець.

За словами політика, після того, як факти фінансування сепаратизму й тероризму будуть доведені, діяльність цих банків на території України має бути обмежена. Окрім того, Канівець зазначає, що зараз український уряд має апелювати до Заходу, щоб ключові країни західного світу продемонстрували солідарність й поширили жорсткі фінансові санкції проти ключових банків Кремля.

Вчора свою готовність ввести відповідні санкції проти російських фінансових установ озвучила Великобританія. Говорячи про заходи проти Росії, британські парламенті зазначили, що працюватимуть над міждержавними домовленостями країн ЄС щодо санкцій проти Російської Федерації. «Зрозуміло, якщо санкції введе лише одна країна, то бажаного ефекту досягнути нам не вдасться. Тому, безумовно, тут потрібні тільки спільні дії наших західних партнерів», – наголошує нардеп.

За словами Канівця, Захід і так завинив перед Україною. «Вкрадені олігархами українські гроші весь час зберігались на рахунках саме західних банків, і працювали на економіки цих країн. Зараз Захід нарешті почав арешт рахунків українських корупціонерів. Щодо російських банків вони мають зайняти не менш жорстку позицію», – переконаний Канівець.

Нагадаємо, що генпрокуратура вже заявив, що у справі про фінансування тероризму проводиться перевірка та припинено фінансування 14 банків, які були фінансовими майданчиками, власне, сепаратизму. Вже 300 кримінальних справ за цими фактами знаходяться на стадії судового розгляду.