У потязі «Севастополь-Дніпропетровськ» затримали трьох українців, які везли майже 5 млн грн

Майже 5 мільйонів гривень виявили сьогодні в залізничному пункті контролю «Мелітополь» співробітники Державної прикордонної служби України. Їх везли з Криму на материкову частину України троє українців, жителів Севастополя, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

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Під час прикордонного контролю потягу «Севастополь - Дніпропетровськ», враховуючи аналізи ризиків, правоохоронці прийняли рішення оглянути їхні речі більш ретельно. Як з`ясувалося згодом, недарма. Під час перевірки багажу чоловіків у їхніх валізах знайшли майже 5 мільйонів гривень. Вони явно готувалися до цієї операції, адже приховали готівку в подвійних днищах своєї поклажі.

Наразі їх передали співробітникам СБУ для з`ясування, кому та куди призначалася така кількість грошей.

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Нагадаємо, що 15 квітня в цьому ж пункті контролю прикордонники виявили кур’єрів, які везли 1,8 мільйона гривень. Хлопець та троє дівчат віком до 30 років прямували поїздом «Сімферополь - Дніпропетровськ». З попередніх пояснень, вони були кур’єрами та мали доправити гроші для проплати антиукраїнських мітингів у східних регіонах України.