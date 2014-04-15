Прикордонники спіймали кур’єрів, які везли 1,8 млн грн для антиукраїнських мітингів

Як повідомили УНІАН у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, хлопець та троє дівчат віком від 25 до 30 років прямували на материкову Україну поїздом «Сімферополь - Дніпропетровськ». Всі вони виявилися громадянами України, жителями АР Крим.

Під час паспортного контролю дані пасажири поводились досить зухвало та заявили, що прямують «на свадьбу в Хохляндию». Проте у ході подальшої перевірки почали плутатися у відповідях. Зважаючи на те, що на межі з Кримом проводиться перевірка осіб, які намагаються потрапити в інші регіони України для підбурення населення, маючи при собі дійсні паспорти громадян України, було прийнято рішення провести ретельний огляд подорожніх.

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Як результат, у кожного з них виявили значні суми коштів - загалом 1,8 млн грн. З попередніх пояснень, вони були кур’єрами та мали доправити гроші для проплати антиукраїнських мітингів у східних регіонах України.

Їх передали співробітникам СБУ для з'ясування інших обставин.