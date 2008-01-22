Янукович пояснив, чому вони так довго ламалися

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв подати кандидатури від партії до складу Національної конституційної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі Президента Віктора ЮЩЕНКА з лідерами політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які мають депутатські фракції у Верховній Раді України. Зустріч була присвячена створенню Національної конституційної ради.

В.ЯНУКОВИЧ пояснив причини, через які його політична сила утрималась від подання кандидатур до складу Національної конституційної ради.

«Спочатку треба було нас зібрати, порадитись, яким шляхом іти, і після цього повинен був вийти указ або інше рішення», – сказав він.

«Ми затримали подання своїх кандидатур до початку зустрічі з вами. Якщо ми на старті, і ми починаємо іти таким шляхом, безумовно, ми, наша партія, будемо брати участь», – пообіцяв лідер опозиції.

Він висловив пропозицію включити до складу цього органу колишніх Президентів України та голів Верховної Ради попередніх скликань.

Даючи свою оцінку чинній Конституції, В.ЯНУКОВИЧ вказав на те, що вона містить дисбаланси у розподілі владних повноважень і потребує змін у цій частині, а також у судовій системі.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом утворив Національну конституційну раду.

Згідно з документом, на Національну конституційну раду покладено підготовку концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

Національну конституційну раду очолює Президент України.

Президент запропонував політичним силам, які мають депутатські фракції у Верховній Раді України, іншим політичним партіям, Верховній Раді АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Національній академії наук України, всеукраїнським правозахисним громадським організаціям внести до 15 січня 2008 року пропозиції щодо кандидатур до складу Національної конституційної ради.