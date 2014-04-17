Яценюк: додаткові санкції щодо Росії запровадять, якщо не буде виконання женевських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк під час сьогоднішнього засідання уряду.

”Наші західні партнери чітко заявили про те, що якщо ці (Женевські від 17 квітня) домовленості не будуть виконані, то Захід перейде до наступного етапу санкцій, які будуть мати дуже сильний вплив на економіку сусідньої Росії, але ми звертаємось - невідкладно виконати те, що підписав російський міністр (в Женеві) і дати спокій Україні”, - підкреслив прем`єр.

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Як повідомляв УНІАН, США запровадять додаткові санкції щодо Росії, якщо у найближчі дні не буде прогресу в подоланні кризової ситуації в Україні.

Про це за підсумками зустрічі в Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія заявив журналістам державний секретар США Джон Керрі.

”Якщо не буде прогресу, якщо не буде руху в правильному напрямку, то ми введемо додаткові санкції”, - сказав він за підсумками переговорів по Україні.

«Наступні дні будуть важливими, щоб робити судження. Якщо не буде жодного прогресу впродовж найближчих днів, це буде дорого коштувати», - зазначив Керрі.

”Ми очікуємо, що росіяни покажуть те, як їх поважають, і наполягатимуть на тому, щоб ті, хто їх підтримують та сепаратисти склали зброю, залишили будівлі і взяли участь в конституційному процесі”, - повідомив він.

Держсекретар США запевнив свого російського колегу, в тому, що, якщо Росія не дотримається угоди, то Вашингтон застосує додаткові санкції.

”Я сказав Лаврову, що якщо ми не побачимо результати імплементації цієї угоди, ми не будемо мати інших можливостей, крім запровадити додаткові санкції проти Росії”, - заявив Керрі.