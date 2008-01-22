Ющенко хоче подарувати українцям ще один вихідний

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав український народ з Днем Соборності нашої держави і висловив переконання, що з наступного року це свято має відзначатися як державне.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Наступного року ми відзначатимемо 90-ліття Дня Соборності. Він повинен нарешті стати повноцінним державним святом. Таку ініціативу я вношу на розгляд Верховної Ради України і впевнено вірю у її підтримку», – сказав глава держави, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності.

«Сьогодні відзначаємо 89-ту річницю проголошення Акта Злуки Української та Західноукраїнської народних республік і мислимо про єдність всієї Української землі, всього народу, всіх громадян країни і співвітчизників за кордоном. Цей день належить кожному з нас», – переконаний Президент.

Відзначаючи важливість цієї дати, В.ЮЩЕНКО наголосив: відновлення української незалежності у 1991 році бере свій корінь і з проголошення єднання УНР та ЗУНР. «День Соборності чітко фіксує наш зв’язок з історичною та національною традицією», – сказав він, додавши, що це свято стало «одним з перших дійсно громадянських» для України.

У 2008 році Україна має консолідувати всі державні, політичні, ділові та суспільні сили, щоб перевести енергію протистоянь у русло творення гідного життя її громадян, також переконаний Президент. «Цій меті підпорядковане кожне моє зусилля», – підкреслив він.

В основі нашої національної незалежності, самобутності і єдності лежить, на переконання В.ЮЩЕНКА, і повноцінне функціонування української мови: «Її єдиний державний статус є безумовним і непорушним – так само, як безумовною і непорушною є наша державність». Він також особливо відзначив важливість відновлення правди про всі звитяжні і трагічні моменти нашої історії. Окрему увагу глава держави звернув на необхідність дбати про потреби кожної національної громади і меншини в Україні.

«Задля національної єдності наша держава, її інтелектуальний провід повинні нести людям правду про європейську мету країни – набуття повноцінного членства в Європейському Союзі та Північноатлантичному блоці. Досягнення цих цілей засвідчить остаточне повернення України до єдиного, об’єднаного європейського дому», – сказав В.ЮЩЕНКО, водночас додавши – найважливішою залишається турбота про стабільне, заможне і гідне життя громадян. «Великою, єдиною і соборною була, є і буде Україна, Українська держава», – наголосив глава держави.

На урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності Президент вручив державні нагороди.