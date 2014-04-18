ГПУ порушила справу проти комбата, який перейшов на бік сепаратистів у Горлівці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, встановлено, що вказаний командир в порушення вимог Закону України «Про міліцію» разом з частиною підпорядкованих йому працівників міліції перейшов на бік озброєних злочинців, йдеться в повідомленні.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Крім того, прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) відносно посадових осіб державної районної адміністрації, районної ради, районного відділу міліції та прокуратури Волноваського району Донецької області, які не вжили належних заходів щодо припинення незаконних дій на території району, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу в Україні.

Так, прокуратурою розслідується шість кримінальних проваджень, пов’язаних із фактами бездіяльності службових осіб державної влади та правоохоронних органів на території Донецької області щодо припинення проявів сепаратизму та масових порушень громадського порядку, поінформували в ГПУ.

Загалом за фактами злочинів, пов’язаних з проявами сепаратизму та посягання на територіальну цілісність держави правоохоронними органами розпочато і розслідується 223 кримінальних провадження зазначеної категорії, у тому числі 43 – органами прокуратури, йдеться у повідомленні.