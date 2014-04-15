"Підполковник РФ", який керував міліцією в Горлівці, виявився місцевим здирником

Про це повідомляє Острів з посиланням на жителя Горлівки, який впізнав "підполковника".

Раніше лжепідполковник російської армії очолював у Горлівці комунальне підприємство ритуальних послуг "Простір", з якого був звільнений у 2012 році за розкрадання 38 огорож і пам'ятників, а також за вимагання грошей у літніх людей за місце на цвинтарі.

Фактично Горлівка була одним з небагатьох міст Донецької області, де міліція на чолі з полковником Андрієм Крищенко чинила опір сепаратистам. Однак за дві доби ніхто до них не прийшов на допомогу і відділення міліції в понеділок було переможене.

Після цього загарбники вишикували частину міліціонерів, які, за їх словами, перейшли на бік так званої "Донецької республіки". Чоловік у камуфляжі, який представився підполковником російської армії з Сімферополя і пред'явив російський паспорт "представив" як нового начальника горлівської міліції людину в штатському, назвавши його Шульженко Олександром Федоровичем.

Читайте такожСепаратисти в Горлівці захопили міськраду: вивісили свій прапор та "скинули" мера

Безлер засвітився і на минулих парламентських виборах. Сайт kriminal.tv називає його колишнім підполковником спецназу і керівником служби безпеки горлівських кандидатів "команди Шахова".