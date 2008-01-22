Янукович пропонує “зняти” недоторканність на свій лад

“Народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень”. Таке положення міститься у законодавчій “новації”, зареєстрованій на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту, авторами якого є Віктор Янукович, Олександр Лаврінович та Сергій Льовочкін, стверджується, що ухвалення документу парламентом “унеможливить використання недоторканності для уникнення відповідальності за порушення закону”.

Очевидно, норму про “доторканість” нардепів автори законопроекту пропонують символізувати таким положенням: “народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом”.