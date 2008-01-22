Симоненко хоче зв’язати однією шворкою нардепів та Ющенка

Компартія буде наполягати на пакетному розгляді у Верховній Раді законів щодо зняття недоторканості з депутатів, президента та чиновників. Лідер КПУ Петро Симоненко пояснив, що йдеться про рівність перед законом незалежно від товщини гаманця чи висоти державної посади, повідомляє прес-служба КПУ.

Вимогу Віктора Ющенка ухвалити президентський варіант законопроекту про скасування лише депутатської недоторканності, та зробити це не пізніше кінця поточного тижня, Симоненко назвав ультиматумом. Лідер комуністів упевнений, що по-перше, президент може вносити свої законодавчі ініціативи, але не має жодних не юридичних, ні моральних прав вимагати його прийняття, тим більше визначати терміни ухвалення законопроекту.

По-друге, скасування необмеженої депутатської недоторканості має відбутися одночасно з прийняттям законів про президента України, про незалежного прокурора та інших необхідних законодавчих актів, які б чітко визначили механізми відсторонення президента від займаної посади (імпічменту) та притягнення його до кримінальної відповідальності, - йдеться у заяві лідера КПУ.

“Зрозуміло, що всі дії Ющенка та його оточення спрямовані виключно на узурпацію влади і встановлення націоналістичної диктатури фашистського типу, де на чолі владної піраміди замість фюрера буде гетьман. Саме така ідеологія законопроекту, внесеного президентом”, - наголосив лідер КПУ.