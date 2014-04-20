Турчинов готовий призначити губернаторів, запропонованих мешканцями Донбасу

Про це Турчинов заявив в інтерв`ю програмі «Події тижня» («События недели») на телеканалі «Україна».

Він підкреслив, що реформування місцевого самоврядування неможливе без внесення змін до Конституції України.

«Зміни до Конституції вимагають, як мінімум, голосування на двох сесіях», - додав він.

Читайте такожЯценюк запропонував ліквідувати облдержадміністраціїТурчинов сказав, що такі зміни можуть бути прийняті до жовтня 2014 року.

При цьому він додав, що вже сьогодні готовий підтримати «призначення губернаторів, поки не набрали чинності зміни до Конституції, яких запропонують самі жителі Донецької та Луганської областей».