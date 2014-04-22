Сашко Білий застрелився випадково – заступник генпрокурора

Олександр Музичко (Сашко Білий) випадково застрелився з пістолета ПМ під час спроби бійців “Сокола” його затримати.

Як передає кореспондент УНІАН, такі висновки експертиз озвучив заступник генерального прокурора Олексій Баганець на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин загибелі Музичка.

Баганець розповів, що слідство розглядало дві версії цієї події. Одна - це те, що вбивство Музичка було здійснено бійцями “Сокола”, перевищення ними меж необхідної оборони або ж при перевищенні заходів для затримання злочинця.

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Друга версія полягає в тому, що тілесні ушкодження, які потягнули за собою смерть Музичка, були отримані при випадковому натисненні Музичком на курок пістолета під час фізичного контакту з працівниками міліції.

Баганець зазначив, що висновки тих експертиз, які на сьогодні вже завершені, говорять на користь другої версії.

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“Генетичні ознаки клітин на спусковому механізмі пістолета ПМ, вилученого у підозрюваного Музичка, є змішаними і містять генетичні ознаки зразка крові Музичка. Куля з трупа Музичка і куля, вилучена з місця знайдення трупа, відстрілені з пістолета, вилученого у Музичка. Куля з руки пораненого міліціонера також відстрілена з цього пістолета, як і куля, вилучена з-під трупа Музичка”, - сказав Баганець.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.

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Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Того ж дня в МВС заявили, що Музичко, якого раніше було оголошено в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» спецоперації на території Рівненськой області.

Рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно убили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинуватили в цьому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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2 квітня у Міністерстві внутрішніх справ України за результатами службового розслідування визнали правомірними дії міліціонерів під час затримання Музичка.

Згідно з висновками правоохоронців, Музичко завдав сам собі смертельні поранення, здійснюючи збройний опір працівникам міліції під час його затримання.