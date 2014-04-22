Українські прикордонники копають протитанкові рови на кордоні з Росією

Про це у вівторок на брифінгу в антитерористичному центрі СБУ повідомив начальник відділу з питань взаємодії з пресою Прикордонних військ Олег Слободян, - передає кореспондент "ОстроВа".

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"Заходи щодо посилення кордону проводяться. Тільки за останні кілька днів у межах українсько-російського кордону був виритий 51 кілометр протитанкових ровів, проводяться посилення в інженерному плані в облаштуванні кордону, використовується ще більше інших технічних засобів. Тому, свою роботу з посилення кордону ми робимо. Більш того, всі наші підрозділи вважаються постами, вони посилені, ведеться їх військова охорона", - повідомив він.

Він додав, що на даний момент провокацій або їх спроб щодо українських підрозділ не зафіксовано.