Українські прикордонники копають протитанкові рови на кордоні з Росією
Прикордонники України продовжують зміцнювати українсько-російський кордон інженерними спорудами, включаючи протитанкові рови.
Про це у вівторок на брифінгу в антитерористичному центрі СБУ повідомив начальник відділу з питань взаємодії з пресою Прикордонних військ Олег Слободян, - передає кореспондент "ОстроВа".
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"Заходи щодо посилення кордону проводяться. Тільки за останні кілька днів у межах українсько-російського кордону був виритий 51 кілометр протитанкових ровів, проводяться посилення в інженерному плані в облаштуванні кордону, використовується ще більше інших технічних засобів. Тому, свою роботу з посилення кордону ми робимо. Більш того, всі наші підрозділи вважаються постами, вони посилені, ведеться їх військова охорона", - повідомив він.
Він додав, що на даний момент провокацій або їх спроб щодо українських підрозділ не зафіксовано.