Мешканці Краматорська й Слов'янська звертаються по допомогу до українських військових - Міноборони

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

"Так, посилення криміногенної стану на Донбасі, гоніння і переслідування україномовних громадян та представників національних меншин змушують їх шукати захисту на військових територіях - польових таборах та блокпостах", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

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За словами командування військового аеродрому Повітряних сил ЗСУ у Краматорську, всім, хто звертається до них, обов'язково надається тимчасовий притулок, їжа, а також організовується евакуація на військових транспортних засобах.