Мешканці Краматорська й Слов'янська звертаються по допомогу до українських військових - Міноборони
16:45, 22 квітня 2014Політика
1 0
Збільшилася кількість випадків гоніння і переслідування сепаратистами україномовних громадян та представників національних меншин.
У Краматорську, всім, хто звертається до українських військових, обов'язково надається тимчасовий притулок та їжа/ REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.
"Так, посилення криміногенної стану на Донбасі, гоніння і переслідування україномовних громадян та представників національних меншин змушують їх шукати захисту на військових територіях - польових таборах та блокпостах", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони.
Читайте такожТерористи у Краматорську продовжують утримувати начальника міськвідділу міліції
За словами командування військового аеродрому Повітряних сил ЗСУ у Краматорську, всім, хто звертається до них, обов'язково надається тимчасовий притулок, їжа, а також організовується евакуація на військових транспортних засобах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter