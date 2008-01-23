УНП вимагає від Кабміну передбачити кошти на інформацію про ОУН-УПА

Українська народна партія вимагає від Кабінету Міністрів включити в Програму дій уряду Комплексну програму інформування населення про національно-визвольні змагання українського народу в період 1941-1952 років, про боротьбу ОУН-УПА за незалежну та соборну Українську державу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це заявив заступник голови УНП, народний депутат Ярослав ДЖОДЖИК.

На його думку, «Українська держава приділяє неприпустимо мало уваги інформаційним кампаніям для ліквідації стереотипів радянського періоду - чи то щодо НАТО, чи то щодо ОУН-УПА». Як приклад він наводить кошти, закладені в бюджеті-2008 на інформаційну кампанію щодо НАТО - 10 копійок на рік на 1 людину. «Про визвольні змагання українців у ХХ ст. взагалі не йдеться. Як ми хочемо будувати свою державу, якщо більшість її громадян живе зі стереотипами іншої держави, що насаджувалися понад півстоліття?» - зазначив Я.ДЖОДЖИК.

Він переконаний, що «ці стереотипи розділятимуть країну на дві частини - тих, чиї батьки воювали за незалежність України, і тих, хто знає про цю боротьбу з радянських підручників».

Я.ДЖОДЖИК вважає, що «зараз, після перемоги демократичних сил на дострокових виборах, ми маємо історичний шанс донести до народу правдиву інформацію про історію України, про героїв, які віддали своє життя за її свободу та незалежність”.