Лукашенко заявив, що білоруси будуть битися за свою країну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виключає конфлікти з Росією, заявивши, що «не треба нас лякати Путіним».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він сказав сьогодні, звертаючись з посланням до народу і парламенту.

«Так, нас лякають – завтра Путін прийде і тут все захопить. Ще раз повторюю, звідки б хто не прийшов, ми за свою країну битимемося. А у відповідь деяким кажу, ну, якщо сюди прийде Путін, то невідомо, на чиєму боці воюватимуть росіяни. А я знаю, на чиєму. Тому не треба нас лякати Путіним, Росією, іншим, тут немає проблем у Росії. Є відморозки, особливо на цій хвилі», - наголосив Лукашенко.

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За його інформацією, якийсь діяч у Вітебській області почав заявляти, що в Білорусі, «бачте, утискають російську мову…».

«Шкодую, що його досі ще не викинули звідти. Це провокатори, які створюють підґрунтя для суперечностей в нашій країні. Російська мова – це моя мова. І якщо хтось хоче її забрати і розмахувати як прапором – не вийде», - наголосив Лукашенко.

При цьому, на його думку, білоруси багатші за росіян в цьому плані, тому що у них є ще й білоруська мова, якої росіяни не знають.

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Лукашенко не бачить поганого в тому, що на білоруських дорогах з'явилися назви білоруською мовою.

«Що тут поганого? Це наша рідна мова, і ми маємо її знати», - відзначив президент Білорусі.

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Лукашенко також вважає, що «є якась сіль» у висловлюваннях, що це «ми мало приділяємо уваги білоруській мові».

«Аж надто ми обережно підтримуємо білоруську мову. Але дорікати нам в тому, що ми російську мову не поважаємо чи принижуємо, це схоже на злочин. Тому я поставив завдання Комітету держбезпеки до таких людей підходити як до диверсантів», - наголосив Лукашенко.