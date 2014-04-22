Турчинов вимагає результативних антитерористичних заходів на сході

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов вимагає від силових структур відновлення та проведення результативних антитерористичних заходів, спрямованих на захист від терористів українських громадян, які мешкають на сході України.

Про це йдеться в його заяві, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

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В заяві зазначається, що “сьогодні біля Слов'янська було знайдено тіла двох звіряче закатованих людей. В одному з них упізнали зниклого депутата Горлівської міськради, члена партії «Батьківщина» Володимира Рибака, якого викрали напередодні терористи”.

Турчинов підкреслив, що “терористи, які взяли в заручники фактично весь Донецький регіон, перейшли межу, почавши катувати та вбивати патріотів України”. “Вони зухвало кинули виклик не лише нашій державі, але і всьому світовому співтовариству, коли демонстративно поглумились над рішеннями, які були прийняті в Женеві”, - наголошує Турчинов.

При цьому він підкреслює, що “ці злочини робляться при повній підтримці та потуранні Російської Федерації”.