Краматорчани закликають владу навести лад у місті

Як передає кореспондент УНІАН, свою заяву вони передали у всі місцеві ЗМІ, а також у прес-служби обласної і місцевої держадміністрацій.

«Громадяни Краматорська стурбовані активізацією криміналу і появою в місті озброєних людей у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків. Прикриваючись прапорами і політичними гаслами, ці люди сіють страх і паніку серед містян, перешкоджають роботі органів влади, роботі великих, середніх і малих підприємств, - сказано в заяві. - Жителі Краматорська стурбовані бездіяльністю органів правопорядку і не відчувають себе захищеними. Так не повинно бути».

Автори заяви закликають «центральні, обласні і місцеві органи влади докласти всіх зусиль для швидкого наведення конституційного порядку в нашому місті і області в цілому». Жителі Краматорська вимагають: «розбарикадувати будівлю виконкому міської ради; забрати з доріг всі блок-пости з озброєними людьми; забезпечити громадянський порядок у місті».

Читайте такожМешканці Краматорська й Слов'янська звертаються по допомогу до українських військових - Міноборони«Ми рішуче засуджуємо всі прояви агресії і ксенофобії. Неприпустимо боротися за благі цілі насильством. Ми закликаємо всі сторони добиватися своїх політичних цілей виключно мирними, законними засобами», - наголошується в заяві.

Ця заява підписана жителями Краматорська, що представляють організації: Клуб підприємців Краматорська, громадська організація Краматорська «Надiя», міська асоціація Краматорська інвалідів «Форум», Донецька обласна громадська організація «Рiдна Країна», Донецька обласна громадська організація ветеранів ПДВ «Союз десантників», Жіночий клуб «Панi», міська громадська організація Краматорська «Конгрес споживачів», міська громадська організація Краматорська «Громадянський союз християн Донбасу» і міська громадська організація Краматорська «Товариство соціального захисту Пам'ять Чорнобиля».