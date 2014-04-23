СБУ обмежила доступ до Держреєстру виборців у Донецькій області

Працівники СБУ спільно зі співробітниками ЦВК перешкодили спробам отримати незаконний доступ до інформаційних баз даних Держреєстру виборців з метою забезпечення проведення так званого референдуму в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила співробітник прес-центру СБУ Катерина Косарєва.

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За її словами, відділення Держреєстру виборців відключені від загальнодержавного реєстру в містах Слов'янску, Єнакієве, Сніжне, Амвросіївка та Краматорськ Донецької області, до яких намагалися отримати доступ озброєні особи.

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Як повідомляв УНІАН, з 6 квітня озброєні особи захопили ряд адмінбудівель у деяких містах Донецької області і вимагають провести референдум про статус регіону.