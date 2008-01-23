Польський прем`єр перед Москвою заїде до Києва

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК перед візитом до Москви відвідає Україну.

Про це Д.ТУСК повідомив на брифінгу у Варшаві, передає ІСТV.

"Ще до поїздки в Москву я побуваю в Україні", - сказав глава польського уряду. При цьому Д.ТУСК не уточнив конкретні строки візиту в Київ.

Москву Д.ТУСК відвідає 8 лютого з робочим візитом. "Одне з головних завдань польської зовнішньої політики найближчим часом - поліпшення відносин між Москвою та Варшавою", - зазначив глава уряду Польщі.