Тимошенко залучить академіків, але не декоративно

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує Кабінету міністрів ухвалити рішення про включення до колегій міністерств представників Національної академії наук України для розробки механізмів виконання Програми дій уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що без об’єднання науки та виконавчої влади неможливе реформування усієї країни. Вона нагадала, що під час засідання НАНУ за участю представників Кабміну Програма дій уряду «Український прорив: для людей, а не для політиків» отримала надійну підтримку від науковців.

У зв’язку з цим, наголосила прем’єр-міністр, необхідно ввести до складу колегій міністерств представників НАНУ.

«Але це потрібно зробити не просто як декоративний крок. Це мають бути ті люди, які щоденно розроблятимуть заходи з виконання Програми дій уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також нагадала, що за зверненням уряду Президент України ухвалив рішення про введення до складу РНБО голови НАНУ Бориса ПАТОНА.

Керівник уряду також зазначила, що НАНУ і Кабмін мають працювати над залученням молодих науковців до розробки інноваційних програм. За її словами, Кабінет міністрів готовий розробити відповідну програму державної підтримки молодих науковців. «Я хотіла б, щоб ми свідомо зрозуміли, що наука залишається рушійною силою розвитку країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідні пропозиції прем’єра підтримали усі члени Кабінету міністрів.