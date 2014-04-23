The Washington Post: У Росії «радянська весна»

У своїй статті в газеті The Washington Post під назвою «В Росії «радянська весна»», журналіст Вілл Енглунд пише про те, що Радянський Союз знову ожив у головах російських чиновників. Не сама ідеологія, а серйозність претензій на владу не лише у себе в країні, але і за кордоном.

«Радянська весна» в Росії збіглася з появою «зелених чоловічків», які захопили Крим. Вона супроводжується патріотичним засудженням «неправильно мислячих» співгромадян і рядом нових обмежують законів.

У вівторок у ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що міністр внутрішніх справ заборонив виїзд за кордон всім російським поліцейським. Незабаром ця заборона зачепить інших працівників правоохоронних органів. Тобто приблизно 4 мільйони держслужбовців не можуть залишати територію країни. І швидше за все не тільки вони, але й їхні дружини, діти.

Росіяни мали можливість безперешкодно подорожувати в інші країни. Торік, наприклад, 40 мільйонів російських громадян побувало за кордоном. Тепер же деякі обмеження збираються повернути.

Не те, щоб росіяни дуже співчували поліцейським, але вони бояться, що може повернутися радянська система візового виїзду, і кому їхати закордон, а кому ні, вирішуватимуть місцеві чиновники.

Президент Володимир Путін дуже жалкував про розпад великого Радянського Союзу, про що він заявляв під час своїх виступів місяць тому, коли Росія анексувала Крим. А кілька російських парламентаріїв навіть подали до суду на Михайла Горбачова за те, що він допустив розпад СРСР.

У Держдуму Росії було внесено законопроект, який є частиною «антитерористичного» пакету законів, згідно з яким будь-блогер, сторінки якого відвідують понад 3000 людей в день, повинен офіційно зареєструватися, і буде на державному контролі. Згідно ще з одним законом, за участь у несанкціонованих мітингах або публікацію інформації, яка зображає уряд або військових в негативному світлі, буде загрожувати до 5 років позбавлення волі. Також розглядається законопроект про введення курсу політичних інструкцій у шкільну програму.

Павло Дуров, засновник соціальної мережі Вконтакте, повідомив у вівторок, що він залишив країну і ніколи не повернеться. Кремль і агенти ФСБ спочатку змусили його залишити керівництво компанією, а потім вимагали розкрити інформацію про лідерів опозиції. Їх цікавили абсолютно всі, починаючи від Олексія Навального до учасників акцій протесту в Україні.

«Дуже страшно дивитися на те, як Росія ізолює себе від усього світу», - сказала Тетяна Локшина, активний захисник прав людини. «Після кількох тижнів істеричних висловлювань російська влада перейшла до вжиття обмежувальних заходів».

Санкції, які ввели Сполучені Штати та інші західні країни, дуже вплинули на відродження радянської епохи.

В окупованому Росією Сімферополі з'явилися банери з написом «Обережно! Агенти Заходу!».

Газета «Известия» повідомила про те, що члени Ради з захисту прав людини поширювали листи з темою англійською мовою, що свідчить про зв'язки з Держдепартаментом США, як вважає автор статті.

«Ідея про те, що якщо ти говориш англійською, ти секретний агент, належить до іншої ері», - говорить Тетяна Локшина.

Дмитро Рогозін, заступник прем'єр-міністра, хвалився, що Росія зробить космічні польоти на Місяць і Марс до 2030 р., не використовуючи жодного іноземного обладнання і технологій.

«Що викликає найбільше занепокоєння, так це те, що російські лідери роздмухують патріотичну істерію великими обіцянками - сьогодні Крим, завтра Місяць - щоб переконати звичайних росіян у тому, що вони повинні добровільно відмовитися від всього нажитого за останні двадцять років», - написав у своєму блозі економіст Євген Гонтмахер.

Дмитро Кисельов, ведучий новин, сказав в нещодавньому інтерв'ю газеті «Известия», що він не розуміє, чому «пропаганда» має негативне значення на Заході, який весь час намагається нав'язати свої цінності Росії.

«Я думаю, ми зараз помінялися місцями, - сказав він, - тепер Росія - форпост свободи».